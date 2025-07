Immer mehr Menschen holen sich Lebens-Mittel bei den Tafeln. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Die Tafeln sagen: Etwa 1,5 Millionen Menschen kommen regelmäßig zu uns. Die Tafeln sagen auch: Vor ein paar Jahren waren es nur halb so viele Menschen. Ein Grund dafür ist: In Geschäften sind Lebens-Mittel in den letzten Jahren sehr teuer geworden. Deswegen können sich viele Menschen nicht mehr so viel Essen kaufen, wie sie brauchen.

Die Tafeln bekommen ihre Lebens-Mittel von Super-Märkten und Bäckereien. Helfer und Helferinnen von der Tafel holen das Essen dort ab. Sie bekommen zum Beispiel Obst, das nicht mehr so schön aussieht, aber noch gut zu essen ist. Doch das Essen reicht nicht für alle aus. Einige Tafeln sagen sogar: Wir können keine neuen Menschen mehr bei uns aufnehmen.

Die Tafeln suchen jetzt weitere Unterstützer. Mit den Unterstützern zusammen wollen sie noch mehr Essen besorgen. So sollen mehr Menschen von den Tafeln mit Essen versorgt werden.