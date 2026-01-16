Lebensmittel-Firmen in Deutschland haben die Herstellung von Fertig-Gerichten gesteigert. (picture alliance / imageBROKER / Jochen Tack)

Fertig-Gerichte sind Lebensmittel, die schon fertig gekocht sind. Man muss sie zu Hause nur noch warm machen. Man muss nicht selber kochen. Das spart Zeit. Ein Fertig-Gericht ist zum Beispiel eine Tiefkühl-Pizza oder Nudeln mit Soße aus der Dose.

Das Statistische Bundes-Amt sagt: Im Jahr 2024 haben Firmen in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Fertig-Gerichte hergestellt. 5 Jahre vorher waren es noch 1,4 Millionen Tonnen. Dabei sagen Ärzte und Ärztinnen schon lange: Fertig-Gerichte können krank machen. Sie können zum Beispiel zu Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Besonders groß war der Anstieg bei fertigen Nudel-Gerichten und Fleisch-Gerichten. Bei fertigen Gemüse-Gerichten gab es nur einen kleinen Anstieg.