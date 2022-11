Mauer-Fall und Pogrom-Nacht

Vor 33 Jahren ist die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten geöffnet worden. (imago / F. Berger)

Der 9. November 1989 ist 33 Jahre her. Damals gab es noch zwei deutsche Staaten: die Bundes-Republik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die DDR hatte eine Mauer zwischen sich und der BRD gebaut. Dagegen haben die Menschen in der DDR protestiert. Am 9. November 1989 hat die Regierung dann die Mauer geöffnet.

Der Bundes-Präsident von Deutschland heißt Frank-Walter Steinmeier. Er hat gesagt: Am 9. November feiern wir die Demokratie. Aber wir erinnern uns auch an die Verbrechen in der Reichs-Pogrom-Nacht vor 84 Jahren. Damals herrschten in Deutschland die National-Sozialisten. Sie werden auch Nazis genannt. Die Nazis wollten nicht, dass in Deutschland Juden leben. In der "Reichs-Pogrom-Nacht" haben sie viele Synagogen angezündet. Die Nazis haben in der Nacht auch Geschäfte und Wohnungen von Juden angezündet. Sie haben viele Jüdinnen und Juden verprügelt und viele ermordet.

Der Zentral-Rat der Juden vertritt die Interessen der Juden in Deutschland. Der Vorsitzende von dem Zentralrat heißt Schuster. Er hat gesagt: wir müssen uns weiter an die Reichs-Pogrom-Nacht erinnern.