Mafia-Boss in Italien verhaftet

Der meistgesuchte Mafia-Boss von Italien: Matteo Denaro. Er ist in Palermo verhaftet worden. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Carabinieri)

Matteo Denaro ist Chef der Mafia-Organisation Cosa Nostra in Sizilien. Er ist in der Stadt Palermo festgenommen worden. Dort war er in einem Kranken-Haus. Denn er ist sehr krank.

Denaro soll an vielen Verbrechen beteiligt gewesen sein. Zum Beispiel an den Bomben-Anschlägen auf die Staats-Anwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Er wurde wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber er konnte fliehen.

Die Minister-Präsidentin von Italien heißt Georgia Meloni. Sie sagte: Die Festnahme von Denaro ist ein großer Erfolg.