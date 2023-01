Ohne Maske in der Bahn

´Bald darf man ohne Maske Zug fahren. (www.imago-images.de)

Der Gesundheits-Minister von Deutschland heißt Karl Lauterbach. Lauterbach sagt: Das Corona-Virus ist in Deutschland nicht mehr so schlimm. Deshalb wollen wir ab Februar keine Masken-Pflicht mehr. Die Menschen sollen selbst entscheiden. Aber Lauterbach sagt auch: Es ist besser, in Zügen weiter eine Maske zu tragen.

Die Regeln für Busse und Bahnen machen die Bundes-Länder. In manchen Bundes-Ländern gibt es schon jetzt keine Masken-Pflicht in Bussen und Bahnen mehr. Ab Februar ist das in allen Bundes-Ländern so.

Dann muss man in Deutschland nur noch an wenigen Orten eine Maske tragen: zum Beispiel beim Arzt, im Kranken-Haus oder im Pflege-Heim.