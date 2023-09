In den USA erinnern viele Menschen an den Bürger-Rechtler Martin Luther King. (picture alliance / Everett Collection)

In dem Land USA hatten schwarze Menschen vor 60 Jahren weniger Rechte als weiße Menschen. Sie durften zum Beispiel nicht bei einer Wahl in der Politik mitmachen. Die Kinder durften auch nicht zusammen mit weißen Kindern in die Schule gehen.

Martin Luther King wollte das ändern. Er war selbst auch schwarz. Am 28. August 1963 hat er eine Rede in der Haupt-Stadt Washington gehalten. Dort gab es eine große Demonstration. Die Rede hat den Titel "I Have a Dream". Das ist Englisch und bedeutet: "Ich habe einen Traum". Martin Luther Kings Traum war, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Er sagte zum Beispiel: "Ich habe einen Traum, dass meine 4 Kinder mal in einem Land leben, in dem die Menschen sie nicht nach ihrer Haut-Farbe beurteilen."

Heute erinnern sich viele Menschen an Martin Luther King. Sie sagen: Er hat viel erreicht. Aber sein Traum ist noch immer nicht wahr geworden. Auch heute werden schwarze Menschen noch benachteiligt, obwohl sie die gleichen Rechte haben. Und es gibt wieder mehr Polizei-Gewalt gegen schwarze Menschen.

Martin Luther King hat 1964 den Friedens-Nobel-Preis bekommen. Im Jahr 1968 wurde er ermordet. Er war 39 Jahre alt.