Video-Filme in Gebärden-Sprache

Die Gedenk-Stätte Marienborn ist ein wichtiger Erinnerungs-Ort in Deutschland. An dem früheren Grenz-Übergang wird an die deutsche Teilung erinnert. Dort war früher die Grenze zwischen dem Land DDR und dem Land BRD. Jetzt bietet die Gedenk-Stätte auch Video-Filme in Gebärden-Sprache an.

22.12.2023