Der Angreifer im Gerichts-Saal. Er will nicht erkannt werden. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Der Mann hat die höchste Strafe bekommen, die es in Deutschland gibt. Er muss lebens-lang ins Gefängnis. Und die Richter haben gesagt: Die Schuld wiegt besonders schwer. Deshalb soll der Mann auch in 15 Jahren nicht wieder freikommen. Denn nach 15 Jahren entscheiden Richter noch einmal, ob lebens-lang verurteilte Verbrecher das Gefängnis verlassen können.

Der Mann ist 26 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Er ist im Mai 2024 mit einem Messer auf den Markt-Platz von der Stadt Mannheim gegangen. Dort haben Menschen gegen die Religion Islam demonstriert. Der Mann hat die Menschen mit dem Messer angegriffen. Er hat 5 Personen verletzt. Die Richter sagen: Der Mann wollte die Menschen töten. Die Richter sagen auch: Der Mann wollte die Menschen töten, weil sie nicht an den Islam glauben.

Der Polizist Rouven Laur wollte die Menschen beschützen und den Angreifer aufhalten. Dann hat der Angreifer aber Laur schwer verletzt Laur ist später im Kranken-Haus gestorben. Ein anderer Polizist konnte den Angreifer dann stoppen. Der Polizist hat mit einer Pistole auf den Mann geschossen.