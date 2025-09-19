Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Messer-Angreifer von Mannheim soll lebens-lang ins Gefängnis

In der Stadt Mannheim hat es 2024 einen Messer-Angriff gegeben. Ein Polizist ist dabei gestorben. Jetzt hat ein Gericht entschieden: Der Täter wird hart bestraft.

Der Angreifer steht mit Hand-Schellen gefesselt im Gerichts-Saal und hält sich eine Mappe vor das Gesicht.
Der Angreifer im Gerichts-Saal. Er will nicht erkannt werden. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)
Der Mann hat die höchste Strafe bekommen, die es in Deutschland gibt. Er muss lebens-lang ins Gefängnis. Und die Richter haben gesagt: Die Schuld wiegt besonders schwer. Deshalb soll der Mann auch in 15 Jahren nicht wieder freikommen. Denn nach 15 Jahren entscheiden Richter noch einmal, ob lebens-lang verurteilte Verbrecher das Gefängnis verlassen können.
Der Mann ist 26 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Er ist im Mai 2024 mit einem Messer auf den Markt-Platz von der Stadt Mannheim gegangen. Dort haben Menschen gegen die Religion Islam demonstriert. Der Mann hat die Menschen mit dem Messer angegriffen. Er hat 5 Personen verletzt. Die Richter sagen: Der Mann wollte die Menschen töten. Die Richter sagen auch: Der Mann wollte die Menschen töten, weil sie nicht an den Islam glauben.
Der Polizist Rouven Laur wollte die Menschen beschützen und den Angreifer aufhalten. Dann hat der Angreifer aber Laur schwer verletzt Laur ist später im Kranken-Haus gestorben. Ein anderer Polizist konnte den Angreifer dann stoppen. Der Polizist hat mit einer Pistole auf den Mann geschossen.
Wörter-Buch

  • Gericht

    An einem Gericht entscheiden Richter und Richterinnen über Streit-Fälle. Sie kennen die Gesetze und entscheiden, ob jemand etwas Verbotenes getan hat.

  • Afghanistan

    Afghanistan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Kabul. In Afghanistan ist seit langer Zeit immer wieder Krieg mit der islamistischen Taliban-Miliz. Sie ist jetzt an der Macht. Bis zum Frühjahr 2021 waren ausländische Soldaten und Soldatinnen dort. Auch die Bundes-Wehr war bei dem Einsatz dabei. In Afghanistan gab es auch früher schon viele Kriege. Deshalb geht es vielen Menschen dort sehr schlecht.

  • Islam

    Der Islam ist eine Welt-Religion, wie das Christentum. Die Anhänger vom Islam heißen Muslime. Gott heißt im Islam Allah. Der Prophet Mohammed gilt als Begründer des Islam. Das heilige Buch der Muslime ist der Koran. Ein Land, in dem viele Muslime leben, ist zum Beispiel die Türkei.

