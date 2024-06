Viele Menschen zünden Kerzen für den getöteten Polizisten an. (picture alliance / dpa / Dieter Leder)

Der Angreifer wollte Menschen von dem Verein "Pax Europa" verletzen. Er griff die Menschen an einem Info-Stand mit einem Messer an. Der Angreifer verletzte mehrere Menschen von dem Verein. Den Polizisten verletzte er schwer am Kopf. Der Polizist ist deswegen gestorben.

Der Verein "Pax Europa" will, dass in Deutschland keine Moscheen gebaut werden. In Moscheen beten Muslime. Muslime glauben an den Islam. Der Angreifer ist in dem Land Afghanistan geboren. In Afghanistan sind die meisten Menschen Muslime.

In Mannheim gab es nach dem Angriff eine Demonstration für das Zusammen-Halten. Menschen in der Stadt wollten mit der Demonstration sagen: Wir leben in Frieden zusammen. Menschen aus christlichen, jüdischen und islamischen Gemeinden haben mitgemacht.