Mit diesem Auto ist der Mann gefahren. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Der Mann ist mit einem Auto sehr schnell durch die Innen-Stadt gefahren. Die Polizei sagt: Er hat Menschen absichtlich überfahren.

Die Polizei hat den Mann festgenommen. Er ist 40 Jahre alt und ein Deutscher. Die Polizei sagt: Der Mann ist wohl psychisch krank.

In Mannheim waren an dem Tag viele Menschen in der Innen-Stadt unterwegs. Denn es gab einen Karnevals-Markt mit Ess-Ständen und Karussells.