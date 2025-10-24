Liefer-Probleme bei Computer-Chips

So sieht ein Computer-Chip aus. Die Chips sind in sehr vielen Produkten. (Getty Images / Narumon Bowonkitwanchai)

Der Grund für die Liefer-Probleme ist eine Firma aus den Niederlanden. Die Firma heißt Nexperia. Nexperia verkauft Computer-Chips in die ganze Welt.

Einige Teile von den Chips werden in dem Land China gebaut. Die Regierung in China hat jetzt gesagt: Die Bau-Teile dürfen unser Land nicht mehr verlassen. Der Grund ist ein Streit zwischen China und den Niederlanden.

Ohne die Teile aus China funktionieren die Chips nicht. Die Firma Nexperia kann deshalb gerade keine Chips liefern.

Die Auto-Firmen in Deutschland sagen: Wir können die Chips von Nexperia nicht so leicht ersetzen. Ohne Chips können wir einige Autos nicht mehr bauen.

Fach-Leute sagen: Deutschland ist abhängig von China. Das ist gefährlich. Wir müssen viel mehr Computer-Chips in Deutschland bauen. Das ist allerdings sehr teuer.