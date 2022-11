Gold-Schatz gestohlen

In Bayern haben Diebe viele Gold-Münzen gestohlen. (Frank Mächler / dpa)

Der Gold-Schatz war in einem Museum über Römer und Kelten. Das Museum ist in der Nähe von Ingolstadt. Wissenschaftler hatten die Gold-Münzen erst im Jahr 1999 entdeckt. In dem Ort war früher eine Siedlung von den Kelten. Die Kelten waren Völker im Altertum. Sie lebten vor allem in der Mitte von Europa. Die Römer haben die Kelten besiegt.

Die Polizei weiß noch nicht, wer die Münzen gestohlen hat. Vielleicht gibt es eine Verbindung zum organisierten Verbrechen in der deutschen Haupt-Stadt Berlin. 2019 haben Diebe einen großen Gold-Schatz und Juwelen aus einem Museum in Dresden gestohlen. Die Polizei hat sechs Personen festgenommen. Sie leben in Berlin. 2017 haben Diebe aus einem Museum in Berlin eine Riesen-Gold-Münze gestohlen. Die Münze war mehr als 100 Kilo-Gramm schwer. Ein Gericht hat mehrere Männer zu Gefängnis-Strafen verurteilt. Die Riesen-Gold-Münze ist immer noch verschwunden.