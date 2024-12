Russische Forscher haben ein Baby-Mammut gefunden. (AFP / NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY IN YAKUTSK / MICHIL YAKOVLEV)

Die Forscher haben das Mammut Jana genannt. So heißt ein Fluss in der Nähe von dem Fund-Ort. Das ist in der Region Sibirien in dem Land Russland. Dort ist der Erd-Boden immer gefroren. Das nennt man auch Permafrost-Boden.

Die Forscher freuen sich sehr über den Fund. Das kleine Mammut ist unbeschädigt. Der Kopf, die Ohren, der Rüssel und auch der Körper sind noch da.

Die Forscher wollen das Mammut jetzt genau untersuchen. Dann wissen sie mehr darüber, wie das Mammut gelebt hat.