Minister-Präsidentin von Rheinland-Pfalz hört auf

Multiple Sklerose

Multiple Sklerose ist eine Krankheit. Sie greift das Nerven-System an. Statt Multiple Sklerose sagt man kurz MS. Ein Mensch mit MS kann sich irgendwann nicht mehr so gut bewegen. Viele können später gar nicht mehr laufen und müssen dann in einem Rollstuhl sitzen. MS ist nicht heilbar. Warum man die Krankheit bekommt, weiß man nicht. Viele Menschen mit MS haben Schmerzen.