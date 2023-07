In Afrika müssen viele Kinder wegen Malaria behandelt werden. Jetzt gibt es eine Impfung, die vor Malaria schützt. (picture alliance / Godong | Philippe Lissac)

Die WHO ist die Welt-Gesundheits-Organisation. Die WHO sagt: Das Impf-Programm ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Krankheit. Denn Malaria ist bis heute einer der häufigsten Gründe, warum Menschen in Afrika sterben. Fast alle Fälle von Malaria auf der ganzen Welt sind in Afrika. Bestimmte Mücken übertragen den Krankheits-Erreger auf den Menschen.

Der neue Impf-Stoff ist schon ausprobiert worden. Der Impf-Stoff ist in den Ländern Ghana, Kenia und Malawi ausprobiert worden. 1,7 Millionen Kinder haben die Impfung bekommen. Die WHO sagt: Der Impf-Stoff ist sicher und wirkt gut. Denn wenn man nach der Impfung Malaria bekommt, wird man viel seltener schlimm krank. Und es sterben weniger Menschen.