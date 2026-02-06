Nachrichten in
Maja T. in Ungarn zu 8 Jahren Haft verurteilt

Maja T. ist in dem Land Ungarn zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sagt: Maja T. hat Rechts-Extremisten angegriffen. Der Prozess war umstritten.

Maja T. betritt den Gerichtssaal in Budapest. Neben ihr steht ein vermummter Sicherheitsbeamter
Maja T. ist in Ungarn zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Daniel Alfoldi (Archiv))
Das Gericht in der Haupt-Stadt Budapest hat gesagt: Maja T. hat als Mitglied von einer links-extremen Gruppe Teilnehmer von einer rechts-extremen Demo angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Staats-Anwaltschaft hatte 24 Jahre Haft gefordert.
Der Prozess gegen Maja T. war umstritten. Denn das Bundes-Verfassungs-Gericht hatte die Auslieferung an Ungarn verboten - allerdings erst, nachdem Maja T. schon nach Ungarn gebracht worden war. Außerdem gab es Bedenken, weil in Ungarn nicht alle Menschen-Rechte umgesetzt werden. Maja T. ist eine non-binäre Person. Das heißt sie findet, sie ist weder Mann noch Frau. Ungarn erkennt nur zwei Geschlechter an und ist das einzige EU-Land, in dem Pride-Veranstaltungen verboten wurden.
In mehreren deutschen Städten gab es Demonstrationen. Die Demonstranten sagen: Maja T. muss zurück nach Deutschland gebracht werden. Der Prozess in Ungarn war nicht gerecht.
Wörter-Buch

  • Ungarn

    Ungarn ist ein Land in Ost-Europa. Es gehört wie Deutschland zur Europäischen Union. Die Haupt-Stadt von Ungarn heißt Budapest. Die meisten Menschen in Ungarn sprechen Ungarisch. Der Regierungs-Chef von Ungarn heißt Viktor Orban.

  • links-extrem

    Links-Extreme finden, dass die Reichen zu viel zu sagen haben. Sie wollen den ganzen Staat verändern. Manche Links-extreme wollen auch die Demokratie abschaffen. Manche Links-extreme sind gewalt-tätig. Sie greifen zum Beispiel Polizisten an oder Neo-Nazis.

  • rechts-extrem

    Rechts-Extreme wollen, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. Sie denken zum Beispiel, dass Deutsche besser sind als Ausländer. Oder sie denken, Christen sind besser als Juden oder Muslime. Manche Rechts-Extreme sind gewalttätig. Sie greifen zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Behinderung an. In Deutschland gibt es mehrere rechts-extreme Parteien.

  • queer

    Das Wort "queer" benutzen Menschen, die anders lieben oder fühlen als die meisten anderen. Es ist ein Wort für Menschen, die nicht hetero-sexuell sind. Das heißt: diese Menschen lieben vielleicht Menschen vom gleichen Geschlecht. Oder sie fühlen sich nicht eindeutig als Frau oder Mann. Das Wort "queer" kann auch für alle Menschen stehen, die sich nicht in die typischen Rollen von Männern und Frauen einordnen. Früher war das Wort manchmal beleidigend gemeint. Heute benutzen viele Menschen das Wort selbstbewusst und positiv für sich.

  • Prozess

    Prozess ist ein anderes Wort für Gerichts-Verfahren. In einem Straf-Prozess entscheidet ein Richter, ob jemand etwas Verbotenes getan hat. Außerdem gibt es noch Zivil-Prozesse. Dabei entscheidet der Richter, wer in einem Streit Recht hat.

