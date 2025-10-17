Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela

Maria Corina Machado aus Venezuela erhält den Friedens-Nobel-Preis 2025. (Jesus Vargas / dpa )

Machado ist eine Politikerin von der Opposition. Das bedeutet: Sie ist nicht in der Regierung. Machado setzt sich seit Jahren für Demokratie ein. Sie engagiert sich auch für die Rechte von den Menschen. Das Nobel-Komitee sagt: Machado ist eine mutige Kämpferin. Viele Oppositions-Politiker in Venezuela sind im Gefängnis. Auch Machado kommt in ein Gefängnis, wenn die Polizei sie findet. Deswegen lebt sie versteckt.

Die Nobel-Preise werden am 10. Dezember verliehen. Der Friedens-Nobelpreis in Oslo, die anderen Nobel-Preise in Stockholm. Das ist die Haupt-Stadt von dem Land Schweden.