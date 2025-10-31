7 Festnahmen nach Juwelen-Diebstahl im Museum Louvre

Vor dem Museum Louvre in der Stadt Paris steht ein Polizist. (imago / Maxppp / Delphine Goldsztejn)

Die Polizei hat zuerst 2 Verdächtige festgenommen. Die Männer sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Beide Männer sind der Polizei schon früher aufgefallen. Der eine Mann war gerade an einem Flughafen. Die Polizei sagt, er wollte in das Land Algerien fliegen. Einige Tage später hat die Polizei noch mehr Verdächtige festgenommen. Darunter ist auch ein Haupt-Verdächtiger. Die Staats-Anwältin sagt: Wir denken, dass der Haupt-Verdächtige bei dem Einbruch dabei war. Die Polizei hat nicht gesagt, ob sie bei den Männern auch gestohlene Schmuck-Stücke gefunden hat.

Das Museum Louvre in der Stadt Paris hat nach dem Einbruch wertvolle Ausstellungs-Stücke in Sicherheit gebracht. Einige Schmuck-Stücke liegen nun in einem Bank-Tresor. Denn nach dem Einbruch haben viele Experten gesagt: Viele Museen in Frankreich sind nicht sicher genug.

Der Einbruch in den Louvre hatte nur ein paar Minuten gedauert. Die Diebe sind durch ein Fenster reingekommen und dann auf Motor-Rädern geflohen. Sie haben 8 wertvolle Schmuck-Stücke mitgenommen. Die Schmuck-Stücke sind fast 100 Millionen Euro wert.