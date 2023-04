Die Schauspielerin Lotti Krekel ist tot. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Lotti Krekel hat Rollen im Theater und im Fernsehen gehabt. Besonders berühmt war Krekel als Schauspielerin am Millowitsch-Theater in Köln. Das Fernsehen hat diese Stücke auch gezeigt. Krekel hat außerdem in fast 400 Folgen von der Fernseh-Serie "Die Anrheiner" gespielt.

Krekel hat auch Karnevals-Lieder gesungen. Außerdem war sie Sprecherin in Hör-Spielen.