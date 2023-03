Frauen verdienen weniger Geld als Männer

In Berlin gibt es eine Demonstration. Frauen fordern: Wir wollen genauso viel Geld verdienen wie Männer. (IMAGO / Christian Ender / IMAGO / Christian Ender)

Das Amt nennt auch Gründe dafür, warum Frauen weniger Geld verdienen: Viele Frauen arbeiten in Berufen, die schlecht bezahlt sind. Das sind zum Beispiel Berufe in der Pflege oder der Erziehung. Viele Frauen arbeiten oft auch weniger Stunden als Männer. Meistens kümmern sich Frauen mehr um die Familie.

Aber auch ohne diese Gründe verdienen Frauen immer noch weniger. Für die gleiche Arbeit und die gleiche Zeit bekommen sie 7 Prozent weniger Geld.

Das Problem wird auch Lohn-Lücke genannt. Damit sich das Problem ändert, gibt es jedes Jahr einen Aktions-Tag. Er heißt "Equal Pay Day". Das ist Englisch und heißt in etwa "Tag der gleichen Bezahlung". Er war in diesem Jahr am 7. März.

Die gleiche Bezahlung war eine der Forderungen am Welt-Frauen-Tag in dieser Woche. Viele Menschen protestierten aber auch gegen Gewalt an Frauen oder forderten mehr Rechte für sie.