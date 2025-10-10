Literatur-Nobel-Preis für László Krasznahorkai

Der Schriftsteller László Krasznahorkai (imago / Pixsell)

Das Nobel-Komitee in der schwedischen Stadt Stockholm entscheidet, wer den Nobel-Preis bekommt. Das Komitee findet die Romane von László Krasznahorkai spannend und kreativ.

László Krasznahorkai ist 71 Jahre alt. Er hat für seine Romane schon viele Preise bekommen. Sie sind in viele Sprachen übersetzt worden. Von einigen Geschichten gibt es Filme. Seine ersten Romane waren oft sehr düster und haben viel von Zerstörung gehandelt. Später wurden die Bücher positiver. Bekannte Romane sind zum Beispiel "Satans-Tango" und "Melancholie des Widerstands".

Vor dem Literatur-Nobelpreis sind bereits die Nobel-Preise für Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Die Nobel-Preise werden am 10. Dezember in Stockholm verliehen. Stockholm ist die Haupt-Stadt von dem Land Schweden.