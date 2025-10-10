Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Literatur-Nobel-Preis für László Krasznahorkai

László Krasznahorkai ist ein Schriftsteller aus dem Land Ungarn. Er bekommt in diesem Jahr den Nobel-Preis für Literatur. Das ist der wichtigste Preis für Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf der Welt. Der Gewinner bekommt rund 1 Million Euro.

Audio herunterladen
Der Schriftsteller László Krasznahorkai
Der Schriftsteller László Krasznahorkai (imago / Pixsell)
Das Nobel-Komitee in der schwedischen Stadt Stockholm entscheidet, wer den Nobel-Preis bekommt. Das Komitee findet die Romane von László Krasznahorkai spannend und kreativ.
László Krasznahorkai ist 71 Jahre alt. Er hat für seine Romane schon viele Preise bekommen. Sie sind in viele Sprachen übersetzt worden. Von einigen Geschichten gibt es Filme. Seine ersten Romane waren oft sehr düster und haben viel von Zerstörung gehandelt. Später wurden die Bücher positiver. Bekannte Romane sind zum Beispiel "Satans-Tango" und "Melancholie des Widerstands".
Vor dem Literatur-Nobelpreis sind bereits die Nobel-Preise für Medizin, Physik und Chemie verkündet worden. Die Nobel-Preise werden am 10. Dezember in Stockholm verliehen. Stockholm ist die Haupt-Stadt von dem Land Schweden.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Nobel-Preis

    Der Nobel-Preis ist eine wichtige Auszeichnung. Ihn bekommen Menschen, die etwas besonderes für die Menschheit geschafft haben. Es gibt den Preis für Wissenschaftler aus den Fächern Physik, Chemie und Medizin. Außerdem gibt es einen Preis für Schriftsteller und einen für Menschen, die etwas Wichtiges für den Frieden getan haben. Jeder Gewinner bekommt fast eine Million Euro. Die Preise sind nach Alfred Nobel benannt. Das war ein Unternehmer. Er hat vor vielen Jahren das Geld für den Preis gegeben.

  • Schweden

    Schweden ist ein Land in Europa. Die Hauptstadt von Schweden heißt Stockholm. Die meisten Menschen in Schweden sprechen Schwedisch. Schweden gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Ungarn

    Ungarn ist ein Land in Ost-Europa. Es gehört wie Deutschland zur Europäischen Union. Die Haupt-Stadt von Ungarn heißt Budapest. Die meisten Menschen in Ungarn sprechen Ungarisch. Der Regierungs-Chef von Ungarn heißt Viktor Orban.

  • Roman

    Ein Roman ist ein Buch. In dem Buch wird eine ausgedachte Geschichte erzählt. Es gibt Romane über einzelne Menschen oder über Gruppen von Menschen. Es gibt zum Beispiel Liebes-Romane und historische Romane. Dabei geht es dann darum, wie die Zeit früher war.

zum Wörter-Buch