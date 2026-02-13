Nachrichten in
EU stuft 7 Länder als "sichere Herkunfts-Staaten" ein

Die Europäische Union hat mehrere Länder zu "sicheren Herkunfts-Staaten" erklärt. Für die Menschen aus den Staaten bedeutet das: Sie können leichter aus der EU abgeschoben werden. Menschenrechts-Organisationen kritisieren das.

Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg wehen die Flaggen der Europäischen Union und von anderen Ländern.
Das Europäische Parlament in Straßburg (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessmann)
Zu den neuen "sicheren Herkunfts-Staaten" gehören 7 Länder. Es sind Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien.
Für Geflüchtete aus diesen Ländern heißt das: Sie können zwar immer noch in der EU Asyl beantragen. Aber sie müssen beweisen, dass sie in ihrer Heimat in Gefahr sind. Sonst müssen sie in ihr Heimat-Land zurück. Das Ziel von der EU ist: Asyl-Verfahren sollen nicht mehr so lange dauern.
Menschen-Rechts-Organisationen kritisieren die Liste mit den "sicheren Herkunfts-Staaten". Die Organisationen sagen: Zum Beispiel Tunesien ist nicht sicher. Die Menschen-Rechte werden dort nicht eingehalten. Die Organisationen sagen auch: Jeder Mensch hat ein Recht auf Asyl.
Wörter-Buch

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • Flüchtlinge / Geflüchtete

    Flüchtlinge oder Geflüchtete sind Menschen, die aus Not ihre Heimat verlassen. Zum Beispiel weil dort Krieg ist oder weil sie verfolgt werden. Andere Gründe sind: Armut, Hunger oder Natur-Katastrophen.

  • Asyl

    Länder können Menschen Asyl geben. Dass heißt: die Menschen dürfen in diesem Land leben. Sie bekommen dort Schutz. Flüchtlinge suchen oft Asyl, weil sie in ihrem Land verfolgt werden, oder weil dort Krieg ist. Wenn Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen, müssen sie oft lange auf eine Entscheidung warten. In dieser Zeit nennt man die Flüchtlinge Asyl-Bewerber.

  • Asyl-Recht

    Viele Länder haben ein Asyl-Recht. Das sind Gesetze. In den Gesetzen steht, welche Flüchtlinge in dem Land leben dürfen. Wenn ein Flüchtling in ein Land kommt, kann er dort um Asyl bitten. Wenn er kein Asyl bekommt, muss er das Land oft wieder verlassen.

  • Menschen-Rechte

    Menschen-Rechte nennt man die Grund-Rechte, die alle Menschen haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass jeder Mensch leben darf. Niemand darf einen anderen Menschen töten oder verletzen. Auch die Meinungs-Freiheit ist ein Menschen-Recht: Jeder darf frei sagen, was er denkt. Die UNO hat die Menschen-Rechte in einer "Allgemeinen Erklärung der Menschen-Rechte" aufgeschrieben. Aber die Menschen-Rechte werden nicht in allen Ländern eingehalten.

