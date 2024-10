Die neuen Chefs von der Partei Die Linke: Ines Schwerdtner und Jan van Aken. (imago / dts Nachrichtenagentur )

Die Wahl war bei einem Partei-Tag in der Stadt Halle an der Saale. Das liegt in dem Bundes-Land Sachsen-Anhalt. Ines Schwerdtner und Jan van Aken haben nach der Wahl gesagt: Wir brauchen einen Neu-Anfang in der Partei. Sie finden: Reiche Menschen in Deutschland sollen viel mehr Steuern zahlen. Und: Die Linke ist eine Partei für den Frieden.

Vorher waren Janine Wissler und Martin Schirdewan die Chefs von der Partei. Sie haben aufgehört, weil es bei den Linken schon lange sehr viel Streit gegeben hat.

Einige Politikerinnen und Politiker haben die Partei verlassen. Sie haben eine neue Partei gegründet. Sie heißt: BSW. BSW steht für "Bündnis Sahra Wagenknecht". Bei den letzten Landtags-Wahlen hat das BSW viel mehr Stimmen als die Linke bekommen.