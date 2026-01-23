Nachrichten in
Das Hotel-Zimmer von Udo Lindenberg wird für ein Museum nachgebaut

Udo Lindenberg ist ein Musiker und Sänger. Seit mehr als 30 Jahren lebt er in einem Hotel. Nun kommt ein Nach-Bau von dem Hotel-Zimmer in ein Museum. Das Museum ist in der Stadt Gronau. In Gronau ist Lindenberg geboren worden.

Der Musiker Udo Lindenberg steht mit ausgebreiteten Armen auf auf einem Segel-Schiff neben der Elbphilharmonie in Hamburg.
Der Musiker Udo Lindenberg lebt seit mehr als 30 Jahren in einem Hotel in Hamburg. Hier ist er auf einem Schiff in Hamburg zu sehen. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)
Udo Lindenberg wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Das Museum will die Lindenberg-Ausstellung im Sommer eröffnen. Dann soll Lindenberg selbst dabei sein. Das Hotel-Zimmer ist der Mittelpunkt von der Ausstellung.
Das Original-Zimmer ist im Hotel Atlantic in der Stadt Hamburg. In dem Hotel haben früher viele Stars gewohnt - zum Beispiel die Schauspielerinnen Marlene Dietrich und Romy Schneider und die Musikerin Madonna. Auf dem Dach von dem Hotel ist eine große Welt-Kugel. Die ist sehr berühmt - auf der Welt-Kugel ist in einem Film schon James Bond herum-geklettert.
Udo Lindenberg trägt schon seit vielen Jahrzehnten immer einen Hut und eine Sonnen-Brille. Von ihm gibt es einen Spruch, den in Nord-Deutschland fast alle kennen. Er heißt: Keine Panik auf der Titanic.
Wörter-Buch

  • Museum

    Ein Museum nennt man ein Gebäude, in dem Ausstellungen zu sehen sind. Das heißt: Es werden bestimmte Dinge zu einem Thema gezeigt. Zum Beispiel alte Dinge, die zeigen, wie es früher war. Oder Kunst. Zum Beispiel Gemälde. Die Mehr-Zahl von Museum ist Museen. In Deutschland gibt es viele wichtige Museen. Zum Beispiel das "Haus der Geschichte" in der Stadt Bonn. Da kann man Sachen sehen, die für die Geschichte von Deutschland wichtig sind.

  • Hamburg

    Hamburg ist ein Stadtstaat und ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg ist mit ca. 1,8 Millionen Einwohnern (2019) die zweit-größte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Umschlag-Häfen weltweit.

