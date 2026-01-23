Das Hotel-Zimmer von Udo Lindenberg wird für ein Museum nachgebaut

Der Musiker Udo Lindenberg lebt seit mehr als 30 Jahren in einem Hotel in Hamburg. Hier ist er auf einem Schiff in Hamburg zu sehen. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Udo Lindenberg wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Das Museum will die Lindenberg-Ausstellung im Sommer eröffnen. Dann soll Lindenberg selbst dabei sein. Das Hotel-Zimmer ist der Mittelpunkt von der Ausstellung.

Das Original-Zimmer ist im Hotel Atlantic in der Stadt Hamburg. In dem Hotel haben früher viele Stars gewohnt - zum Beispiel die Schauspielerinnen Marlene Dietrich und Romy Schneider und die Musikerin Madonna. Auf dem Dach von dem Hotel ist eine große Welt-Kugel. Die ist sehr berühmt - auf der Welt-Kugel ist in einem Film schon James Bond herum-geklettert.

Udo Lindenberg trägt schon seit vielen Jahrzehnten immer einen Hut und eine Sonnen-Brille. Von ihm gibt es einen Spruch, den in Nord-Deutschland fast alle kennen. Er heißt: Keine Panik auf der Titanic.