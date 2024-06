Limonaden könnten in Zukunft teurer werden (imago / Geisser)

In Limonade, Cola und Eis-Tee ist viel Zucker. Deswegen sind sie ungesund. Ärzte sagen: Diese Getränke können dick machen und die Zucker-Krankheit auslösen.

Die Politiker sagen: Je mehr Zucker in einer Limo ist, desto mehr soll sie kosten. Dann trinken die Menschen weniger ungesunde Sachen. Die Politiker sagen: Getränke-Firmen sollen für Getränke mit mehr Zucker auch mehr Steuern zahlen. Dadurch werden die Getränke auch im Super-Markt teurer.

So eine Steuer gibt es schon in anderen Ländern. Es gibt sie zum Beispiel in Norwegen, Frankreich und Groß-Britannien.

Der deutsche Minister für Ernährung heißt Cem Özdemir. Auch er möchte die Zucker-Steuer. In der deutschen Regierung ist aber die Partei FDP bis jetzt dagegen.

Experten haben auch Snacks für Kinder untersucht. In der Werbung heißt es: Die Snacks sind gesund. Die Experten haben aber festgestellt: Oft ist in den Snacks für Kinder zu viel Zucker. Die Snacks können dick machen. Die Kinder können davon krank werden.