Viele Explosionen in dem Land Libanon

Soldaten von der libanesischen Armee sichern die Fahrt von einem Kranken-Wagen. (Marwan Naamani / dpa / Marwan Naamani)

Es sind Funk-Geräte und Pager explodiert. Pager sind kleine Geräte, mit denen man Nachrichten empfangen kann. Die Geräte sind fast überall zur gleichen Zeit explodiert. Viele Hisbollah-Kämpfer haben sie immer dabei. Zum Beispiel in der Hosen-Tasche. Es gab viele Explosionen auf der Straße oder in Geschäften.

Die Hisbollah sagt: Das Land Israel steckt hinter den Explosionen. Sie sagt auch: Wir werden uns an Israel rächen. Der Verteidigungs-Minister von Israel heißt Joaw Galant. Er hat gesagt: Israel ist in einer neuen Phase von dem Krieg gegen die Hisbollah. Viele Fach-Leute glauben: Der Geheim-Dienst von Israel hat Spreng-Stoff in die Pager getan.

Die Hisbollah und Israel sind schon seit vielen Jahren Feinde. Die Vereinten Nationen sind sehr besorgt. Sie sagen: Die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel müssen aufhören. Es darf keinen großen Krieg geben.