Leverkusen feiert Meisterschaft

Der Trainer und die Spieler von Bayer Leverkusen feiern mit der Meister-Schale. Bayer Leverkusen hat in dieser Saison kein einziges Spiel verloren. (AP / Michael Probst)

Bisher hat kein deutscher Verein in der Bundes-Liga eine ganze Spiel-Zeit ohne Niederlage geschafft. Bayer Leverkusen hat 28 Spiele gewonnen und in 6 Spielen unentschieden gespielt. Die Spieler und Fans haben sich sehr über den Meister-Titel gefreut. Es ist der 1. Meister-Titel für den Verein. Und in den letzten 11 Jahren wurde jedes Mal der Verein Bayern München Deutscher Meister. Dieses Jahr ist Bayern München auf dem 3. Platz. Auf dem 2. Platz ist der VfB Stuttgart.

Doch die Sieges-Serie von Leverkusen ist inzwischen zu Ende. Denn der Verein hat das End-Spiel in der Europa League verloren. Das Spiel war gegen Atalanta Bergamo aus dem Land Italien. Leverkusen hat das Spiel mit 0 zu 3 verloren.