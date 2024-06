Bayer Leverkusen gewinnt auch den DFB-Pokal

Leverkusen hat auch den DFB-Pokal gewonnen. (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Der DFB-Pokal ist ein wichtiges Turnier für deutsche Fußball-Vereine. Im End-Spiel um den DFB-Pokal hat Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Kaiserslautern ist eine Mannschaft aus der 2. Bundes-Liga. Das Spiel war in dem Olympia-Stadion in der Stadt Berlin. Leverkusen hat das Spiel mit 1 zu 0 gewonnen. Das Tor hat Granit Xhaka geschossen. Im Stadion waren mehr als 74.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt: Das Stadion war ganz voll.

Leverkusen hat in der ganzen Saison nur ein einziges Spiel verloren. Das war das End-Spiel in der Europa-League gegen Atalanta Bergamo aus Italien. Alle anderen Spiele hat Leverkusen gewonnen.

Ein anderer Verein aus der Bundes-Liga hat eine Überraschung geschafft. Der VfL Bochum hat in der Relegation gegen den Verein Fortuna Düsseldorf gesiegt. Bochum darf deshalb auch in der nächsten Saison in der Bundes-Liga spielen.

In der Relegation spielt der 3.-Letzte von der Bundes-Liga gegen den 3. von der 2. Liga. Es gibt 2 Spiele. Düsseldorf hatte das Hin-Spiel mit 3:0 ziemlich hoch gewonnen. Aber das Rück-Spiel hat dann Bochum mit 3:0 gewonnen. Im 11-Meter-Schießen hat Bochum dann gegen Düsseldorf mehr Tore geschossen.