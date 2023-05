Polizei geht gegen Klima-Aktivisten vor

Aktivist oder Aktivistin

Ein Aktivist oder eine Aktivistin will etwas in der Gesellschaft verändern. Viele Aktivisten wollen zum Beispiel mehr Klima-Schutz. Andere Aktivisten wollen mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Aktivisten machen oft Aktionen. Sie setzen sich zum Beispiel irgendwo hin und blockieren etwas, etwa eine Straße oder einen Eingang zu einem Gebäude. So wollen die Aktivisten Aufmerksamkeit für ihr Thema bekommen.