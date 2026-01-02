Nachrichten in
Einfacher Sprache


Holocaust-Überlebender Leon Weintraub wird 100 Jahre alt

Leon Weintraub ist Jude. Er hat den Holocaust überlebt. Holocaust heißt: Die Nazis haben im 2. Welt-Krieg mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Leon Weintraub hat mehrere Konzentrations-Lager von den Nazis überlebt. Am 1. Januar ist er 100 Jahre alt geworden.

Das Foto zeigt Leon Weintraub, der den Holocaust überlebt hat.
Der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub ist am 1. Januar 100 Jahre alt geworden. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)
Leon Weintraub wurde 1926 in der Stadt Lodz in Polen geboren. 1944 brachten die Nazis seine Mutter, seine 4 Schwestern und ihn ins Vernichtungs-Lager Auschwitz. Er konnte aber aus dem Lager fliehen. Er überlebte den 2. Welt-Krieg und die Nazi-Zeit. Auch 3 von seinen Schwestern überlebten.
Leon Weintraub wohnt seit vielen Jahren in dem Land Schweden. Er spricht in Deutschland und anderen Ländern immer wieder vor Publikum über seine Erfahrungen in der Nazi-Zeit. Er hat über sein Leben auch ein Buch geschrieben. Leon Weintraub sagt: Es ist wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle. Denn heute gibt es wieder viel Rechts-Extremismus auf der Welt.

Wörter-Buch

  • Jüdinnen und Juden

    Jüdinnen und Juden gehören der Religion Judentum an. Das heilige Buch der Juden heißt Torah. Juden beten nicht in einer Kirche, sondern in einer Synagoge. Früher sind Juden in vielen Ländern verfolgt worden. In der Nazi-Zeit haben Deutsche und ihre Helfer in vielen Ländern Millionen Juden ermordet. Auch heute werden in manchen Ländern Juden noch verfolgt.

  • Holocaust

    Holocaust bedeutet: Die Nazis haben mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Das war in den Jahren 1939 bis 1945. Der deutsche Diktator Adolf Hitler wollte alle Juden umbringen. Das Wort Holocaust kommt aus dem Griechischen. Es bedeutet ursprünglich: alles ist verbrannt. Ein anderes Wort für den Mord an den Juden ist Shoah. Das ist Hebräisch und bedeutet: die Katastrophe.

  • Konzentrations-Lager

    Konzentrations-Lager wurden von den Nazis gebaut. Die Abkürzung für Konzentrationslager ist KZ. In Deutschland waren die Nazis von 1933 bis 1945 an der Macht. Die Nazis bauten etwa 1.000 Konzentrations-Lager. In die Konzentrations-Lager haben die Nazis sehr viele Menschen eingesperrt. Dort haben sie die Menschen zum Arbeiten gezwungen. Und sie haben sehr viele Menschen ermordet. Die Nazis haben Juden umgebracht, Homosexuelle und Menschen mit Behinderungen. Sie haben auch politische Gegner ermordet. In den Konzentrations-Lagern wurden Millionen Menschen ermordet.

  • Auschwitz

    Auschwitz ist der deutsche Name für eine Stadt in Polen. Auf Polnisch heißt sie Oswiecim. Im 2. Welt-Krieg gab es in Auschwitz ein Vernichtungs-Lager. Dort haben die Nazis mehr als 1 Million Menschen ermordet. Die meisten Opfer waren Jüdinnen und Juden. Am 27. Januar 1945 haben Soldaten aus dem Land Sowjet-Union das Lager befreit. Sie haben die Nazis vertrieben und die überlebenden Gefangenen freigelassen. In Deutschland wird jedes Jahr daran erinnert: Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des National-Sozialismus.

  • Nazi

    Nazi ist die Abkürzung für National-Sozialist. In Deutschland waren die Nazis von 1933 bis 1945 an der Macht. Sie überfielen andere Länder und waren schuld am 2. Welt-Krieg. Die Nazis ermordeten sehr viele Juden. Der Anführer der Nazis hieß Adolf Hitler. Nazis sind ausländerfeindlich: sie wollen nicht, dass Ausländer in Deutschland leben. Sie sind auch gegen Schwule und Lesben und gegen fremde Religionen. Heute gibt es auch noch Menschen, die so denken. Sie werden Neo-Nazis genannt.

  • rechts-extrem

    Rechts-Extreme wollen, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. Sie denken zum Beispiel, dass Deutsche besser sind als Ausländer. Oder sie denken, Christen sind besser als Juden oder Muslime. Manche Rechts-Extreme sind gewalttätig. Sie greifen zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Behinderung an. In Deutschland gibt es mehrere rechts-extreme Parteien.

zum Wörter-Buch