Holocaust-Überlebender Leon Weintraub wird 100 Jahre alt

Der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub ist am 1. Januar 100 Jahre alt geworden. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Leon Weintraub wurde 1926 in der Stadt Lodz in Polen geboren. 1944 brachten die Nazis seine Mutter, seine 4 Schwestern und ihn ins Vernichtungs-Lager Auschwitz. Er konnte aber aus dem Lager fliehen. Er überlebte den 2. Welt-Krieg und die Nazi-Zeit. Auch 3 von seinen Schwestern überlebten.

Leon Weintraub wohnt seit vielen Jahren in dem Land Schweden. Er spricht in Deutschland und anderen Ländern immer wieder vor Publikum über seine Erfahrungen in der Nazi-Zeit. Er hat über sein Leben auch ein Buch geschrieben. Leon Weintraub sagt: Es ist wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle. Denn heute gibt es wieder viel Rechts-Extremismus auf der Welt.