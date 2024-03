Buch-Messe in Leipzig eröffnet

Der Leipziger Ober-Bürger-meister Jung (links) zeichnet den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm mit dem Leipziger Buch-Preis aus. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Die Buch-Messe in Leipzig ist eine sehr wichtige Veranstaltung. Viele Autoren stellen dort ihre Bücher vor. In diesem Jahr sind zum Beispiel Marc-Uwe Kling, Ingrid Noll und Arne Dahl dabei. Insgesamt gibt es in Leipzig mehr als 2 Tausend Austellerinnen und Aussteller aus 40 Ländern.

Der Bundes-Kanzler von Deutschland heißt Olaf Scholz. Er hat bei der Eröffnung der Buch-Messe in Leipzig eine Rede gehalten. Einige Menschen im Publikum fanden das nicht gut. Sie haben Scholz unterbrochen und laut dazwischen gebrüllt. Sie finden nicht gut, wie sich Scholz im Nahost-Konflikt verhält.

Zur Eröffnung wurde auch der Leipziger Buch-Preis zur Europäischen Verständigung verliehen. Das ist ein sehr wichtiger Preis. In diesem Jahr hat ihn der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm bekommen.

Bei der Buch-Messe gibt es jedes Jahr ein spezielles Gast-Land. Diesmal sind es die Niederlande und die Region Flandern. Autorinnen und Autoren von dort schreiben zum Beispiel über das Thema Migration.