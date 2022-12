Die russische Schrifstellerin Maria Stepanova bekommt den Leipziger Buch-Preis. (Getty Images / Europa Press News)

Stepanova lebt in Deutschland, weil sie in Russland ihre Meinung nicht frei sagen kann. Die Schriftstellerin hat ein Buch mit Gedichten geschrieben. Das Buch heißt "Mädchen ohne Kleider". Die Jury findet: Stepanova ist eine wichtige Stimme für die Menschen in Russland.

Stepanova hatte auch einen Artikel von russischen Schriftstellern und Schrifstellerinnen unterschrieben. Der Artikel in russischer Sprache ist im März 2022 in deutschen Zeitungen erschienen. Die Autoren fordern: Die Menschen in Russland müssen die Wahrheit über den russischen Krieg gegen die Ukraine erfahren. Der Krieg muss aufhören.

Russland hat die Ukraine im Februar 2022 überfallen. Die Menschen in Russland dürfen nicht von einem Krieg gegen die Ukraine sprechen. Die Regierung behauptet: Es gibt keinen Krieg in der Ukraine.