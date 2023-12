Viele Menschen in Deutschland haben zu einfache Passwörter. (STPP | imago | Montage Deutschlandfunk Nova)

Das ist gefährlich, weil andere Leute das Passwort leicht herausfinden können. Kriminelle nutzen gestohlene Passwörter. So kommen sie zum Beispiel an Geld oder an persönliche Informationen von Menschen. Das beliebteste Passwort in Deutschland ist in diesem Jahr 123456789. Danach folgt 12345678. Auf Platz 3 ist das Passwort hallo, auf Platz 6 das englische Wort password. Die Fach-Leute sagen: Solche Passwörter sind viel zu unsicher.

Und woher haben die Fach-Leute die ganzen Passwörter? Die Fach-Leute sind vom Hasso-Plattner-Institut. Das Institut forscht zu digitaler Technik. Die Fach-Leute sagen: Viele Passwörter sind inzwischen ganz offen im Internet zu finden. Manche Kriminelle bieten Passwörter sogar zum Verkauf an. Diese Passwörter untersuchen die Fach-Leute. Sie schauen dann, welche Passwörter besonders oft vorkommen.

Die Fach-Leute sagen: Es ist wichtig, seine eigenen Daten zu schützen. Dafür braucht man gute Passwörter. Gute Passwörter sollten mindestens 15 Zeichen haben. Und man sollte nie dasselbe Passwort für mehrere Internet-Angebote benutzen.