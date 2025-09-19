Amanal Petros hat Silber im Marathon gewonnen. (dpa / Michael Kappeler)

Leicht-Athleten sind Sportler. In der Leicht-Athletik gibt es viele verschiedene Sport-Arten. Meistens geht es um Laufen, Springen und Werfen.

Die Welt-Meisterschaft ist vom 13. bis zum 21. September. Es hat schon viele spannende Wett-Kämpfe gegeben. Zum Beispiel im Stab-Hochsprung. Da hat bei den Männern wieder einmal Armand Duplantis aus dem Land Schweden gewonnen. Und er hat zum 14. Mal in seiner Karriere einen neuen Welt-Rekord aufgestellt. Der Welt-Rekord sind jetzt 6 Meter und 30 Zentimeter.

Die letzte Welt-Meisterschaft ist vor 2 Jahren gewesen. Da haben die Deutschen keine einzige Medaille gewonnen. Das kann diesmal nicht mehr passieren: Es hat schon Medaillen für Deutschland gegeben. Malaika Mihambo hat zum Beispiel die Silber-Medaille im Weit-Sprung gewonnen. Amanal Petros wurde 2. im Marathon-Lauf.