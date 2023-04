Diskussion um David-Statue im Kunst-Unterricht

Die David-Statue steht in einem Museum in Florenz. (picture alliance / Maurizio Gambarini / dpa / Maurizio Gambarini)

Die Statue heißt David und steht in dem Museum "Galleria dell'Accademia". Die David-Statue ist die bekannteste Statue in der Geschichte der Kunst. Die Statue ist mehr als 500 Jahre alt.

Der Grund für die Einladung war: Eine Lehrerin von der Schule in den USA hat vorher ein Foto von der Statue im Kunst-Unterricht gezeigt. Weil die David-Statue einen nackten Mann zeigt, haben sich manche Eltern beschwert. Die Schul-Behörde in den USA hat nun entschieden: Die Leiterin soll nicht mehr an der Schule arbeiten.

An der Schule gibt es eine Regel: Die Schule muss den Eltern vorher sagen, wenn im Unterricht über schwierige Themen gesprochen wird. Ein schwieriges Thema kann zum Beispiel Sexualität sein.

Der Bürger-Meister von Florenz hat gesagt: Kunst ist nicht dasselbe wie Pornografie. Der Bürger-Meister will der Schul-Leiterin eine Auszeichnung geben.