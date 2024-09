Wahl-Ergebnisse machen Menschen mit Behinderung Angst

Die Lebenshilfe sagt: Die Ergebnisse von den Landtags-Wahlen machen vielen Menschen mit Behinderung Angst. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Das hat die Lebenshilfe gesagt. Das ist eine Organisation, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Die Lebenshilfe sagt: Die AfD will keine Inklusion. Die Partei will auch keine Vielfalt in der Gesellschaft. Stattdessen grenzt die AfD Menschen mit Behinderung aus.

Die Vorsitzende von der Lebenshilfe heißt Ulla Schmidt. Sie hat gesagt: Menschen mit Behinderung fühlen sich nach den Landtags-Wahlen in Sachsen und Thüringen weniger willkommen in Deutschland. In beiden Bundes-Ländern hat die AfD mehr als 30 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die Lebenshilfe hat auch gesagt: So etwas darf sich bei den Landtags-Wahlen in Brandenburg am Sonntag nicht wiederholen.