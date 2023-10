Polizei nimmt 5 Terror-Verdächtige fest

Terror-Anschläge vom 11. September

Am 11. September 2001 gab es in dem Land USA mehrere Terror-Anschläge. Insgesamt sind fast 3.000 Menschen bei den Anschlägen gestorben. Eine Gruppe von Terroristen hat 4 Flugzeuge entführt. 2 von den Flugzeugen haben sie in der Stadt New York in ein großes Hoch-Haus gesteuert. Das Hoch-Haus hieß "World Trade Center". Die beiden Türme von dem Hoch-Haus sind eingestürzt. Die Fernseh-Bilder von dem Anschlag haben viele Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Ein anderes entführtes Flugzeug haben die Terroristen in das Verteidigungs-Ministerium von den USA gesteuert. Das 4. Flugzeug ist auf dem Weg in die Haupt-Stadt Washington abgestürzt.