Neue Regeln für Kranken-Häuser

Für Kranken-Häuser in Deutschland soll es bald neue Regeln geben. (imago images / PantherMedia / Arne Trautmann)

Und das sind die neuen Regeln: Die Ärzte in einem Kranken-Haus sollen nur bestimmte Operationen machen. In einem Kranken-Haus sollen dann zum Beispiel Operationen am Herz gemacht werden. In einem anderen Kranken-Haus soll es Operationen am Knie geben.

Die neuen Regeln sagen auch: Ein Kranken-Haus soll Geld bekommen, wenn es genug Ärzte und Pfleger hat. Und es soll Geld bekommen, wenn es teure Geräte hat. Bisher ist das so: Ein Kranken-Haus bekommt Geld für einen Patienten, der dort liegt.

Der Bundes-Gesundheits-Minister heißt Karl Lauterbach. Er hat die neuen Regeln gemacht. Lauterbach sagt: Mit den neuen Regeln können die Kranken-Häuser mehr Ärzte und Pfleger bezahlen. Und er sagt: Wenn Ärzte immer nur bestimmte Operationen machen, machen sie diese Operationen besser.

Viele finden die neuen Regeln nicht gut. Zum Beispiel Patienten-Organisationen und auch Ärzte. Sie sagen: Kleine Krankenhäuser können die neuen Regeln nicht einhalten. Die müssen dann vielleicht schließen.

Jetzt müssen noch die Abgeordneten im Bundestag über die neuen Regeln entscheiden.