In Thüringen hat die AfD die meisten Stimmen bekommen. Auf dem Bild ist der Spitzen-Kandidat von der Partei. Er heißt Björn Höcke. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Verfassungs-Schutz in Thüringen sagt: Die AfD ist rechts-extrem. Trotzdem haben mehr als 30 Prozent die AfD gewählt. Auf Platz 2 ist in Thüringen die CDU. Auf Platz 3 ist die neue Partei BSW. Ehemalige Politiker von der Partei Die Linke haben sie gegründet. Die Partei BSW hat direkt viele Stimmen bekommen. Die Partei Die Linke hat viele Stimmen verloren.

Bisher hat Die Linke in Thüringen zusammen mit den Parteien SPD und Grüne regiert. Das geht jetzt nicht mehr. Die Grünen haben sehr wenige Stimmen bekommen. Sie sind nicht mehr im Landtag. Auch die SPD hat Stimmen verloren. Sie liegt in Thüringen nur noch bei ungefähr 6 Prozent.

In Sachsen hat die CDU die meisten Stimmen bekommen. Auf Platz 2 ist die AfD. Auch in Sachsen hat die neue Partei BSW viele Stimmen bekommen. Außerdem haben SPD und Grüne es in den Landtag geschafft. Auch bei der Partei Die Linke hat es ganz knapp gereicht.

In Sachsen und in Thüringen gibt es jetzt Diskussionen darüber, wie eine Regierung gebildet werden kann. Alle Parteien haben gesagt: Wir regieren nicht mit der AfD, weil sie rechts-extrem ist. Eine Regierung ohne AfD ist allerdings kompliziert. Für eine Regierung müssen mindestens 3 Parteien zusammen arbeiten.

Es gibt auch große Diskussionen über die Politik von der Ampel-Regierung in Berlin. Die Ampel-Regierung besteht aus Politikern von den Parteien SPD, die Grünen und die FDP. Alle 3 Parteien haben viele Wähler-Stimmen bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen verloren. Einige Politiker von der Opposition sagen: Die Bundes-Regierung muss ihre Politik ändern. Einige Politiker sagen: Es muss Neu-Wahlen in Deutschland geben.