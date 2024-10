Minister-Präsident Dietmar Woidke freut sich mit seiner Ehe-Frau Susanne über den Wahl-Sieg von der SPD. (IMAGO / Future Image / Matthias Wehnert)

Dahinter kommen die neue Partei BSW und die Partei CDU mit ungefähr gleich vielen Stimmen. Für die Partei BSW ist das ein großer Erfolg. Denn die Partei ist erst vor kurzem gegründet worden. Danach kommt die Partei "Die Grünen". Die Partei "Die Linke" hat viele Stimmen verloren. Auch die Partei "Freie Wähler" hat weniger Stimmen als bei der letzten Wahl im Jahr 2019. Die Partei FDP hat nur ganz wenige Stimmen bekommen. Diese 4 Parteien haben es alle nicht in den Landtag geschafft.

Bisher haben in Brandenburg die Parteien SPD, CDU und Grüne zusammen regiert. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Die SPD kann nur zusammen mit dem BSW oder zusammen mit BSW und CDU eine Regierung bilden. Die CDU will aber eigentlich nicht mit dem BSW zusammen-arbeiten. Mit der AfD will niemand zusammen-arbeiten.

In Brandenburg haben mehr Menschen gewählt als bei der letzten Landtags-Wahl. Man nennt das auch: Wahl-Beteiligung. Von den Menschen, die wählen durften, haben ungefähr 73 Prozent gewählt. Bei der Wahl im Jahr 2019 waren es nur rund 61 Prozent.