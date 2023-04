Deutschland verliert gegen Belgien

Der deutsche Fußball-Spieler Serge Gnabry hat das letzte Tor in dem Spiel geschossen. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die deutsche Fußball-National-Mannschaft hat in Köln gegen Belgien gespielt. Die Tore für Deutschland haben Niclas Füllkrug und Serge Gnabry geschossen. Das Spiel war ein Test-Spiel. Das heißt: Die Mannschaften bekommen keine Punkte dafür.

Lothar Matthäus war früher Fußball-Spieler in der deutschen National-Mannschaft. Lothar Matthäus hat zu dem Spiel gesagt: Wie die deutsche Mannschaft in der ersten Halb-Zeit gespielt hat, war das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Hansi Flick ist der Trainer von der deutschen National-Mannschaft. Er hat gesagt: Nach 30 Minuten hat die deutsche Mannschaft besser gespielt.

In dem ersten Länder-Spiel in diesem Jahr hat Deutschland 2:0 gewonnen. Das Spiel war auch ein Test-Spiel. Es war vor einer Woche gegen das Land Peru. Peru ist ein Land in Süd-Amerika.