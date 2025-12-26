Nachrichten in
Einfacher Sprache


Zum 1. Mal war eine Roll-Stuhl-Fahrerin im Welt-Raum

Eine Frau aus Deutschland ist für kurze Zeit in den Welt-Raum geflogen. Die Frau sitzt im Roll-Stuhl. Sie setzt damit ein Zeichen für Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen können alles zusammen machen. Behinderungen, Geburts-Land und vieles andere sind egal.

Audio herunterladen
Benthaus schaut nach der Landung aus der Raum-Kapsel.
Michaela Benthaus war die erste Roll-Stuhl-Fahrerin im Welt-Raum. (Blue Origin / AP / dpa / Uncredited)
Die Rakete ist in dem Land USA gestartet. Michaela Benthaus und 5 andere Menschen sind mitgeflogen.
Der Flug in den Welt-Raum dauerte nur 11 Minuten. Dann landeten alle wieder sicher auf der Erde.
Einige Forscher finden: So kurze Flüge in den Welt-Raum sind nicht gut. Bei kurzen Flügen wird nichts erforscht. Das bringt die Wissenschaft nicht weiter.
Michaela Benthaus sagt: Das stimmt nicht. Sie sagt: Mein Flug hat Erfahrungen für die Zukunft gesammelt. Sie sagt auch: Raum-Fahrt muss barrierefrei werden. Menschen mit Behinderung dürfen nicht ausgeschlossen werden.
Michaela Benthaus arbeitet als Ingenieurin. Sie arbeitet für die Raum-Fahrt in Europa. Sie kennt sich also mit Welt-Raum-Themen aus.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Welt-Raum

    Der Welt-Raum ist riesig groß. Im Welt-Raum sind alle Sterne und alle Planeten. Auch die Erde, die Sonne und der Mond sind im Welt-Raum. Wie es dort genau aussieht, weiß man nicht. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen den Welt-Raum. Sie schicken zum Beispiel Roboter dorthin. Die Roboter machen Experimente. Außerdem fliegen Astronauten und Astronautinnen in den Welt-Raum. Auch die Astronauten machen Experimente.

  • querschnitts-gelähmt

    Querschnitts-Lähmung ist eine Behinderung. Querschnitts-gelähmte Menschen können ihre Beine nicht bewegen. Manche können auch ihren Oberkörper und ihre Arme nicht bewegen. Der Grund dafür ist oft ein Unfall.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Inklusion

    Inklusion bedeutet: Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung leben zusammen. Menschen mit Behinderung können dieselben Schulen wie Menschen ohne Behinderung besuchen. Sie können auch gemeinsam arbeiten und wohnen. Menschen mit Behinderung gehören zur Gesellschaft dazu.

zum Wörter-Buch