Zum 1. Mal war eine Roll-Stuhl-Fahrerin im Welt-Raum

Michaela Benthaus war die erste Roll-Stuhl-Fahrerin im Welt-Raum. (Blue Origin / AP / dpa / Uncredited)

Die Rakete ist in dem Land USA gestartet. Michaela Benthaus und 5 andere Menschen sind mitgeflogen.

Der Flug in den Welt-Raum dauerte nur 11 Minuten. Dann landeten alle wieder sicher auf der Erde.

Einige Forscher finden: So kurze Flüge in den Welt-Raum sind nicht gut. Bei kurzen Flügen wird nichts erforscht. Das bringt die Wissenschaft nicht weiter.

Michaela Benthaus sagt: Das stimmt nicht. Sie sagt: Mein Flug hat Erfahrungen für die Zukunft gesammelt. Sie sagt auch: Raum-Fahrt muss barrierefrei werden. Menschen mit Behinderung dürfen nicht ausgeschlossen werden.

Michaela Benthaus arbeitet als Ingenieurin. Sie arbeitet für die Raum-Fahrt in Europa. Sie kennt sich also mit Welt-Raum-Themen aus.