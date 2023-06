Der bundesweite Kulturpass startet am 14. Juni. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Der Kulturpass ist ein Projekt von der Bundes-Regierung. Jeder, der in diesem Jahr 18 Jahre wird, kann ihn nutzen. Dazu muss man sich in einer App anmelden. Dann bekommt man 200 Euro. Damit kann man zum Beispiel Tickets für Konzerte kaufen, ins Museum gehen oder Bücher kaufen. Das Geld kann zwei Jahre lang genutzt werden.

Die Bundesregierung sagt: Die Jugendlichen haben in der Corona-Pandemie wenig machen können. Jetzt sollen sie möglichst viele Kultur-Angebote kennenlernen. In der App für das Handy gibt es eine Übersicht zu allen Angeboten. Den Kulturpass gibt es schon in anderen Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich.