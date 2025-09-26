Kein Kultur-Pass für Jugendliche mehr

Der Kultur-Pass für Jugendliche wird abgeschafft. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der Kultur-Pass ist ein Angebot für junge Menschen, die 18 Jahre alt sind. Sie bekommen mit dem Pass 100 Euro. Damit können sie ins Kino gehen oder sich Bücher kaufen. Den Kultur-Pass hat die vorherige Bundes-Regierung eingeführt. Viele Jugendliche haben das Angebot genutzt.

Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland werden von der Bundes-Schüler-Konferenz vertreten. Die Bundes-Schüler-Konferenz sagt: Wir sind enttäuscht, dass der Kultur-Pass abgeschafft wird. Und auch Experten meinen: Es ist falsch, den Kultur-Pass abzuschaffen. Das Angebot ist gut, damit junge Menschen zum Beispiel mehr lesen. Denn dann ist ihre Bildung auch besser. In vielen Bildungs-Studien sind junge Menschen aus Deutschland nicht so erfolgreich.