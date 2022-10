Bauern sollen für Kuh-Rülpser bezahlen

Eine schwarz-weiße Kuh. (imageBROKER)

In Neuseeland gibt es sehr viele Kühe. In 2 Jahren sollen die Bauern für die Kuh-Rülpser Geld bezahlen. Das Geld geht an die Regierung von Neuseeland.

Die Regierung von Neusseland will das Geld Wissenschaftlern geben. Die Wissenschaftler sollen herausfinden, wie die Bauern mehr für das Klima tun können. Das soll helfen, dass die Welt durch den Klima-Wandel nicht noch wärmer wird.

Die Bauern sind nun sauer. Die Bauern sagen: Wenn wir für die Rülpser unserer Kühe Geld bezahlen müssen, ist das sehr teuer. Wir müssen die Kühe dann verkaufen.