Schwere russische Angriffe auf die Ukraine

In dem Land Ukraine hat es schwere russische Angriffe gegeben. (AFP / HANDOUT)

Der Präsident von dem Land Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Es waren die schwersten Angriffe seit dem Beginn von dem Krieg. Russland hat die Ukraine mit vielen Raketen beschossen. Besonders viele Angriffe gab es nachts. Im ganzen Land gab es Luft-Alarm. Das bedeutet: Die Menschen mussten sich in Schutz-Räumen verstecken. Zum Beispiel in Kellern oder U-Bahn-Höfen.

Es gab in vielen Teilen von der Ukraine Explosionen. Mehrere Menschen wurden getötet. Es gab auch viele Verletzte.

Russland wollte mit den Angriffen vor allem die Energie-Versorgung in der Ukraine treffen. Es hat zum Beispiel ein Wasser-Kraft-Werk zerstört. Viele Menschen hatten deswegen kein Wasser mehr und keinen Strom.

Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis aus 32 Ländern. Auch Deutschland und die USA gehören dazu. Die NATO hat gesagt: Wir helfen der Ukraine jetzt noch mehr, damit sie sich gegen Russland verteidigen kann.

Die Ukraine beschießt Russland auch mit Raketen. Ukrainische Soldaten sind auch in russische Gebiete einmarschiert. Präsident Seleskyj sagt: In der Region Kursk haben die Soldaten weitere Gebiete erobert. Die Ukraine hat auch eigene Kriegs-Raketen entwickelt. Die will sie im Kampf gegen Russland bald benutzen.