Heftige Kämpfe im Norden vom Gaza-Streifen

Dieses Bild ist vom israelischen Militär. Inzwischen kämpfen Soldaten auch im Gaza-Streifen. (dpa / ap / Israelische Armee)

Das israelische Militär sagt: Israelische Soldaten haben inzwischen Gaza-Stadt umstellt. Israel hat alle Menschen im Gaza-Streifen aufgerufen, in den Süden von dem Gebiet zu fliehen. Israel sagt: Viele Kämpfer von der Hamas verstecken sich in Tunneln im Norden vom Gaza-Streifen. Darum werden wir dieses Gebiet besonders stark angreifen.

Die Lage von den Menschen im Gaza-Streifen ist sehr schlimm. Sie haben viel zu wenig Wasser, Essen, Medikamente und Strom. Darum gibt es immer wieder Konferenzen, bei denen andere Länder Geld für Hilfs-Lieferungen sammeln. Das Land Frankreich hat zum Beispiel so eine Konferenz organisiert. Wegen der Kämpfe ist es aber schwierig, die Hilfs-Güter im Gaza-Streifen zu verteilen. Darum hat Israel gesagt: Wir machen jetzt jeden Tag eine kurze Kampf-Pause. Dann können Hilfs-Güter zu den Menschen gebracht werden.

Auf der ganzen Welt gibt es immer wieder Demonstrationen für Frieden in der Region. Große Demonstrationen waren zum Beispiel in Indonesien und den USA. Es gibt dabei auch Kritik an Israel. Viele von den Demonstranten finden: Bei den Angriffen von Israel auf den Gaza-Streifen sterben zu viele unschuldige Menschen. Bei solchen Demonstrationen kommt es aber immer wieder auch zu Hass gegen Juden allgemein. Das ist auch in Deutschland passiert.

Darum weisen Politikerinnen und Politiker in Deutschland immer wieder darauf hin: Die Terror-Organisation Hamas hat Israel angegriffen und viele Menschen getötet. Die Hamas ist schuld an diesem Krieg. Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Und sie sagen: Juden und Jüdinnen in Deutschland müssen in Deutschland sicher leben können.