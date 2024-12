Michael Kretschmer ist in dem Bundes-Land Sachsen wieder zum Minister-Präsidenten gewählt worden. Er hat dann den Amts-Eid abgelegt. (Robert Michael/dpa)

Michael Kretschmer ist schon seit 7 Jahren Minister-Präsident von Sachsen. Für seine neue Regierung wird es aber kompliziert.

Die CDU will zusammen mit der Partei SPD regieren. Von den beiden Parteien sind insgesamt 51 Abgeordnete im Landtag. Insgesamt gibt es 120 Abgeordnete. Die beiden Parteien haben also im Parlament keine Mehrheit. Sie brauchen bei jeder Abstimmung andere Parteien, die ihnen helfen. Nur so haben sie die Mehrheit und können zum Beispiel neue Gesetze beschließen.

So eine Regierung nennt man Minderheits-Regierung. CDU und SPD müssen in Sachsen also viel mit anderen Parteien sprechen und sich einigen.

Bei der Wahl von Michael Kretschmer hat das geklappt. Im zweiten Versuch hat er 69 Stimmen bekommen. Das sind mindestens 18 Stimmen von anderen Parteien.