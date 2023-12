Vor dem Bundes-Liga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart ist es zu Krawallen zwischen Polizei und Fans gekommen. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Die Polizei hat Schlag-Stöcke und Pfeffer-Spray eingesetzt. Die Fußball-Fans haben Eisen-Stangen und Türen von Toiletten geworfen. Mindestens 70 Fans und mehr als 100 Polizisten und Sicherheits-Leute sind dabei verletzt worden.

Der Verein Eintracht Frankfurt hat gesagt: Die Gewalt ist schlimm. Aber auch was die Polizei gemacht hat, muss genau untersucht werden. Eine Fan-Vertreterin hat gesagt: Der Einsatz von der Polizei war zu heftig. Ich habe so etwas noch nie erlebt und ich gehe schon sehr lange zum Fußball. Der Präsident von der Frankfurter Polizei sagt: Das stimmt so nicht. Eine Sonder-Kommission von der Polizei ermittelt jetzt gegen die Fans.