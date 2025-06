Kopenhagen ist die Haupt-Stadt von Dänemark. (Steffen Trumpf / dpa / dpa-tmn )

Die Autoren von der Studie sagen: In Kopenhagen ist das Leben am Besten. Die Luft in der Stadt ist sauber. Es gibt viele Bussen und Straßen-Bahnen. Die Kindergärten und Schulen sind sehr gut. Es gibt auch genug Arzt-Praxen und Kranken-Häuser.

Auf Platz 2 von der Liste sind Wien und Zürich. Wien ist die Haupt-Stadt von Österreich. Zürich ist die größte Stadt in der Schweiz.

Auch die Städte Sydney und Adelaide in Australien haben gute Noten bekommen. Ebenso Osaka in Japan und Vancouver in Kanada.

Die Autoren sagen: Die beste deutsche Stadt zum Leben ist Frankfurt am Main. Die Studie hat aber nur 6 Städte in Deutschland untersucht.